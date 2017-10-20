Федор Емельяненко станет почетным гостем первенства России по ММА

Первенство России среди юношей 14-15 лет по ММА пройдет в Уфе 21-22 октября, сообщает пресс-служба Союза ММА России. Соревнования в этой возрастной группе пройдут впервые в истории смешанных единоборств.

Почетным гостем турнира станет глава Союза ММА России Федор Емельяненко.

– Союз ММА России ведет системную работу, детско-юношеское направление мы развиваем, постепенно опускаясь по возрастным категориям, опираясь на научную базу, – отметил вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев. – В соответствии с полученными результатами исследований мы готовим и судейский корпус для обслуживания детско-юношеских соревнований, и тренерский состав для работы именно с малолетними спортсменами. Нам необходимо сохранить здоровье участников соревнований. Соответственно, одним из важнейших аспектов развития детско-юношеского спорта является подготовка высококвалифицированных специалистов. В качестве тренеров могут работать люди с соответствующим образованием, педагогическим или выпускники Училища Олимпийского Резерва. Только при наличии соответствующего диплома возможно лицензирование.

Первенство в этой возрастной категории пройдет впервые. Спортсменам выпала честь стать "первопроходцами", они вносят свой вклад в развитие вида спорта, – сказал главный судья соревнований Виктор Корнеев. – Задачи Союза ММА России, чтобы в дальнейшем все регионы были готовы проводить отборы и выставлять сильнейших спортсменов для участия в первенствах в этой возрастной группе.

Так как это первые соревнования в этой возрастной категории, перед судейством стоит ответственная задача – минимизировать травматизм, в этом возрасте организм еще полностью не сформировался. Правила в возрастных группах "юноши" и "юниоры" изначально были облегчены, по сравнению со взрослыми. В данной возрастной категории существуют жесткие ограничения в разрешенных действиях, например, запрещено проведение удушающих приемов, запрещено проведение болевых приемов рывком на завершающей стадии при выполнении болевого. На первенстве России судьи должны быть предельно внимательны и незамедлительно реагировать.

Что касается перспектив, у победителей первенства в дальнейшем будет возможность отстаивать честь страны на международных соревнованиях".