19:31 11 июля | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

"Это огромный носорог". Олейник назвал новозеландца Ханта сложнейшим соперником

Марк ХАНТ. Фото AFP
Марк ХАНТ. Фото AFP

Россиянин Алексей Олейник назвал новозеландца Марка Ханта сложнейшим соперником, которого невозможно нокаутировать. Бой ОлейникХант возглавит первый турнир UFC в Москве, который пройдет 15 сентября.

– Его сильная сторона в том, что он Хант – это имя нарицательное, как Шумахер или Тайсон, – приводит ТАСС слова Олейника. – Это сильнейший соперник с непробиваемой головой, его нереально нокаутировать, и у него пушечный удар, если попадает вполсилы или по касательной – вырубает сознание. Это огромный носорог, которого победить ударом нельзя. Его также очень сложно перевести вниз, поскольку у него смещенный центр тяжести – то, что я умею делать, с ним очень тяжело сотворить.

В активе 41-летнего Олейника 56 боев и 11 поражений в ММА. На счету 44-летнего Ханта 13 побед и 12 поражений.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5366172​

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