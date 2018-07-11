"Это огромный носорог". Олейник назвал новозеландца Ханта сложнейшим соперником

Россиянин Алексей Олейник назвал новозеландца Марка Ханта сложнейшим соперником, которого невозможно нокаутировать. Бой Олейник – Хант возглавит первый турнир UFC в Москве, который пройдет 15 сентября.

– Его сильная сторона в том, что он Хант – это имя нарицательное, как Шумахер или Тайсон, – приводит ТАСС слова Олейника. – Это сильнейший соперник с непробиваемой головой, его нереально нокаутировать, и у него пушечный удар, если попадает вполсилы или по касательной – вырубает сознание. Это огромный носорог, которого победить ударом нельзя. Его также очень сложно перевести вниз, поскольку у него смещенный центр тяжести – то, что я умею делать, с ним очень тяжело сотворить.

В активе 41-летнего Олейника 56 боев и 11 поражений в ММА. На счету 44-летнего Ханта 13 побед и 12 поражений.