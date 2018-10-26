Джонсон не уложился в вес перед боем с Лобовым

Российский боец ММА, представляющий Ирландию, Артем Лобов и американец Майкл Джонсон провели взвешивание перед боем, который состоится в рамках турнира UFC Fight Night 138. Россиянин показал 65,9 кг и уложился в норму легкой весовой категории.

Джонсон не уложился в вес - 66,6 кг. Из-за этого 20 процентов гонорара американца должны быть переданы Лобову по контракту. Несмотря на это, россиянин планирует вернуть деньги Джонсону, так как тот узнал о бое за две недели до него.

Поединок состоится в ночь с 27 на 28 октября.