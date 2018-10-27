17:55 | Единоборства / ММА — ММА

Джо Роган: "Дэннис оскорблял и провоцировал Хабиба"

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Комментатор UFC Джо Роган заявил, что после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора спарринг-партнер ирландца Диллон Дэннис оскорблял россиянина.

- Диллон, несомненно, оскорблял Хабиба, говорил ему что-то и провоцировал его. А затем Хабиб перепрыгнул клетку и атаковал его, - цитирует комментатора bjpenn.com. - Я не верил своим глазам. Думал, что Хабиб просто прыгнет на клетку и пошлет его.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами завязалась драка. Хабиб получил только половину гонорара - миллион долларов. Остальные выплаты пока заморожены.

 

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