Джо Роган: "Дэннис оскорблял и провоцировал Хабиба"

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора спарринг-партнер ирландца Диллон Дэннис оскорблял россиянина.

- Диллон, несомненно, оскорблял Хабиба, говорил ему что-то и провоцировал его. А затем Хабиб перепрыгнул клетку и атаковал его, - цитирует комментатора bjpenn.com. - Я не верил своим глазам. Думал, что Хабиб просто прыгнет на клетку и пошлет его.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами завязалась драка. Хабиб получил только половину гонорара - миллион долларов. Остальные выплаты пока заморожены.