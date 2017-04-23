Джефф Монсон: "Планирую закончить карьеру в этом году и бесплатно обучать детей ММА в России"

Американский боец ММА Джефф Монсон, получивший российское гражданство, после ничьей с Дмитрием Заболотным отметил, что планирует в этом году завершить карьеру. Также он отметил, что планирует обучать детей ММА и грэпплингу в России бесплатно.

- Планирую закончить карьеру в этом году, - цитирует KurskCity Монсона. - В сентябре будет чемпионат мира по грэпплингу, вот он станет заключительным турниром. После думаю открыть школы единоборств в России. По большей части в тех местах, где их не хватает. Хочу задействовать как можно большее число молодежи. Преподавать грэпплинг и ММА для детей бесплатно. Это моя основная цель. Не могу сказать точно, но, вполне возможно, открою и в Курске. Почему бы и нет?

- Как сами оцениваете бои за всю свою карьеру?

- В первую очередь я думаю не о тех поединках, в которых победил, а о тех, которые проиграл. Может быть, когда закончу карьеру, и будет время порассуждать над своими триумфами, но в данный момент я больше сконцентрирован на ошибках, которые нужно исправлять.