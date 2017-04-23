Бой между Монсоном и Заболотным завершился вничью

Американский боец ММА Джефф Монсон и россиянин Дмитрий Заболотный завершили вничью финальный бой "Битвы титанов". Бой проходил по правилам грэпплинга. В этом виде смешанных единоборств допускается использование болевых и удушающих приемов с минимальными ограничениями.

Монсон является пятикратным чемпионом мира по грэпплингу. Всего в его карьере 60 побед и 26 поражений по правилам ММА. Заболотный является чемпионом России по боевому самбо, двукратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом Европы и мира по панкратиону.

Стоит отметить, изначально планировалось, что соперником американца с российским паспортом будет чемпион Европы по боевому самбо Максим Новоселов, но из-за недавно перенесенной операции Монсону вообще запретили бороться. Тем не менее, из уважения к фанатам бой состоялся, но с другим соперником.