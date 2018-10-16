Даниэл Кормье: "Мейвезер так сильно побьет Нурмагомедова, что тот начнет бороться"

Чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэл Кормье выразил мнение, что у россиянина Хабиба Нурмагомедова нет шансов в потенциальном поединке с американским боксером Флойдом Мейвезером.

Ранее, Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера, на что последний ответил согласием.

Хабиб является непобежденным в ММА. В своей карьере он провел 27 поединков. Мейвезера никто не смог победить в ринге. Он провел 50 боев в разных весовых категориях. Оба спортсмена в своих последних поединках одержали победу над ирландцем Конором Макгрегором.

- Хабибу лучше даже не пытаться боксировать с ним. - приводит слова Кормье MMA Mania. - Разве что только из-за денег, потому что Флойд его точно побьет. Мне нравится Хабиб, но он проиграет Мэвезеру. Он сумасшедший. Он начнет бороться. Хабиб начнет бороться на боксерском ринге... Флойд настолько сильно побьет Хабиба, что тот начнет бороться...