Даниэль Кормье: "Льюис хорош, но еще не настолько, как я"

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье победил Деррика Льюиса удушающим приемом во втором раунде. После поединка он рассказал, что думает об уровне соперника.

- Думаю, многие понимают, чем я занимался последние девять лет, - цитирует Кормье MMAFighting. - Я бился с восемью соперниками за чемпионский титул, поэтому для меня неожиданностей нет. Деррик - хорош, но пока еще не на таком уровне. Брок Леснар! Когда ты выйдешь, бери с собой свой новый чемпионский пояс WWE. Я тоже чувствую себя чемпионом WWE. Бери этот пояс с собой, если придешь в мой дом.

Поединок состоялся в рамках шоу UFC 230 в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден". Для Кормье это была первая защита титула в тяжелом весе. Он является первым бойцом, которому удалось защитить два пояса. Кроме тяжелого веса, американец обладает трофеем в полутяжелой категории.

Эта победа стала для Кормье 22-й в ММА при одном поражении.