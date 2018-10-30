Дана Уайт: "Если Мейвезер захочет драться с Нурмагомедовым, то бой будет в UFC"

Президент UFC Дана Уайт отметил, что если американский боксер Флойд Мейвезер захочет провести бой с чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым, то это будет поединок не по правилам бокса.

- Если Мейвезер захочет драться, то бой будет в UFC. Мы не будем боксировать с ним. Мы сделали это однажды и для нас все окончено. Если ты захочешь драться, ты получишь бой. Реальный бой, - цитирует Уайта TMZ.

Напомним, российский чемпион UFC в легком весе ранее заявил, что планирует провести бой с Мейвезером на стадионе "Лужники". Нурмагомедов заявил о намерении встретиться с Мейвезером после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Американец принял вызов, призвав спонсоров готовить крупные суммы. В августе 2017 года он уже проводил бой с Макгрегором по правилам бокса и победил в 10-м раунде техническим нокаутом.