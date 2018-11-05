Боец UFC пометил клетку перед боем. И все объяснил

Боец UFC Джаред Каннонье по прозвищу The Killa Gorilla оригинальным образом вошел в октагон перед боем с Дэвидом Бранчем в рамках турнира UFC 230. Он сымитировал действия собаки, которая метит свою территорию. Во втором раунде поединка Каннонье нокаутировал соперника, а после боя ему пришлось отвечать на вопросы о том, почему он так необычно вошел в клетку. Пресса связала его поступок с тем, что перед боем Каннонье в клетке сражался Исраэль Адесанья, поступавший таким же образом.

– Это не было оскорблением, не было подражанием, – цитирует MMAJunkie Каннонье. – Когда собака идет по улице и чует запах другой собаки, она реагирует. Мне нравится Исраэль. Я его большой поклонник. Нет никакого неуважения. Но когда он входит в клетку – это его клетка, а когда я вхожу в октагон – это мой октагон, моя территория. Поэтому я и пометил свою территорию. Чтобы люди знали, кто здесь. Они почуют мой запах и поймут, что The Killa Gorilla был здесь.