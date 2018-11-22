12:21 | Единоборства / ММА — ММА

Боец UFC Остович рассказала о нападении мужа

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Боец UFC Рейчел Остович, которая стала жертвой домашнего насилия, рассказала о произошедшем. По ее словам, муж несколько раз ударил ее, пока она не упала.

- После вечера с семьей мы вернулись домой и Арнольд Бердон ударил меня несколько раз по голове, лицу, ребрам, пока я не упала, - приводит TMZ слова Остович. - Я задыхалась. А потом сбежала через балкон. Я кашляла кровью, несколько раз меня вырвало. Он сломал мне орбитальную кость

Бой в UFC между Остович и Пейдж ВанЗант, который должен был состояться 19 января, отменен. Ее мужу, Бердону, который тоже является бойцом ММА, предъявлено обвинение, он задержан.

В UFC Остович провела восемь поединков, выиграла четыре из них.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌺🌴Missin those summer days.....🍃🍂🍃🍂🍃

Публикация от Rachael Ostovich (@rachaelostovich) 15 Ноя 2018 в 1:08 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happiest place on earth, okurrrrrr! 😆😋🙄😎🤣 #RuRosParents #disneyland

Публикация от Rachael Ostovich (@rachaelostovich) 6 Окт 2018 в 11:42 PDT

 

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