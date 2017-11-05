Блейдс досрочно победил Олейника на UFC 217

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл американцу Кертису Блэйдсу в поединке турнира UFC 217. Бой был остановлен во втором раунде по решению врача, который посчитал, что россиянин получил слишком серьезные повреждения.
Для Олейника это первое досрочное поражение в UFC, ранее он добился двух досрочных побед подряд.
What a freaking end to the round!! @RazorBlaydes265 lands over and over on Oleinik but he stays standing! #UFC217 pic.twitter.com/Q73n6RcT1m– UFC (@ufc) 4 ноября 2017 г.