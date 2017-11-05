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Блейдс досрочно победил Олейника на UFC 217


Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл американцу Кертису Блэйдсу в поединке турнира UFC 217. Бой был остановлен во втором раунде по решению врача, который посчитал, что россиянин получил слишком серьезные повреждения.

Для Олейника это первое досрочное поражение в UFC, ранее он добился двух досрочных побед подряд.

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