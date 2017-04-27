Юниорский чемпионат мира перенесен из КНДР в Хорватию

Юниорский чемпионат мира 2017 года перенесен из Пхеньяна в Загреб. Как говорится в заявлении Международной федерации дзюдо, решение лишить КНДР права проведения турнира вызвано напряженной политической обстановкой вокруг страны. В заявлении говорится, что возникают сложности со связью КНДР с остальным миром. Также многие участники откажутся от участия в турнире в этой стране, есть проблемы и с авиаперевозками в Пхеньян, с безопасностью.

Таким образом, турнир пройдет с 18 по 22 октября в Хорватии.