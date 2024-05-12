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Сегодня, 18:29

Российские дзюдоистки Татарченко и Старцева стали бронзовыми призерами турнира Большого шлема

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российские дзюдоистки Надежда Татарченко и Элис Старцева стали бронзовыми призерами турнира Большого шлема в Астане (Казахстан).

Татарченко, выступающая в весовой категории до 78 кг, победила в поединке за третье место Ванессу Чалу из Эквадора. Старцева в категории свыше 78 кг выиграла у Номинзул Дамбадарджаа из Монголии.

Российские дзюдоисты выступают на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) в нейтральном статусе.

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