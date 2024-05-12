Фьюри поборется за звание абсолютного чемпиона мира с Усиком 18 мая

Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри поборется за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с украинцем Александром Усиком в рамках Ring of Fire в субботу, 18 мая. Вечер бокса состоится на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Планировалось, что бой между Фьюри и Усиком пройдет 17 февраля 2024 года, в начале февраля британец получил рассечение на тренировке. Бой перенесли.

На территории России трансляции боя не будет. В прямой эфир смотреть боксерский вечер можно на платформе ESPN+. Также следить за поединком можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

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