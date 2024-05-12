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Александр Усик: когда бой с Тайсоном Фьюри в мае 2024 — дата и время начала

Александр Усик проведет поединок с Тайсоном Фьюри 18 мая 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 18 мая, состоится поединок между двумя непобежденными боксерами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет в рамках боксерского вечера Ring of Fire на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На территории России трансляции боя не будет. В прямой эфир смотреть боксерский вечер можно на платформе ESPN+ и «ВКонтакте».

Бой между Усиком и Фьюри должен был состояться еще 17 февраля этого года, но британец получил рассечение на тренировке. Бой был отменен.

Профессиональный рекорд 35-летнего Фьюри — 34 победы, ни одного поражения и одна ничья. Рекорд 37-летнего Усика в боксе — 21 победа и ни одного поражения.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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Тайсон Фьюри: когда бой с Александром Усиком в мае 2024 — дата и время начала

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