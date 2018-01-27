Татьяна Иванова: "Собрала силы после всех этих судов и сделала невозможное"

Российская саночница Татьяна Иванова выразила мнение, что превзошла себя, победив на чемпионате Европы. Последнюю неделю у нее было мало времени для тренировок из-за слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

- Сегодня мне пришлось очень тяжело, - цитирует ТАСС Иванову. - Вчера мне удалось сделать только три тренировочных заезда за целый день. Сегодня я собрала все силы, которые у меня еще остались после всех этих судов, после многих неудач. Мне кажется, что сегодня я сделала невозможное.

Я безумно рада, что я сумела собраться. Эта медаль для меня не золотая, а платиновая, эта победа была вопреки всем обстоятельствам. Меня все спрашивают здесь, решила ли я все проблемы. Я отвечаю, что нахожусь в ожидании, и в ответ слышу слова поддержки.