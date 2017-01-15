Саночники Павличенко и Репилов победили на этапе Кубка мира

Россияне Семен Павличенко и Роман Репилов заняли первое и второе места на шестом этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде. Третье место занял австриец Вольфганг Киндл.

Санный спорт

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) – 1.35,715 (47,837 + 47,878)

2. РЕПИЛОВ (Россия) – 1.35,856 (47,981 + 47,875)

3. Киндль (Австрия) – 1.35,967 (48,027 + 47,940)

4. Лох (Германия) – 1.35,974 (48,004 + 47,970)

5. ФЕДОРОВ (Россия) – 1.36,023 (47,992 + 48,031)

6. Кивлениекс (Латвия) – 1.36,097 (47,971 + 48,126)

8. ГОРБАЦЕВИЧ (Россия) – 1.36,265 (48,071 + 48,194)

19. АРАВИН (Россия) – 1.36,648 (48,410 + 48,238)