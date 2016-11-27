Репилов - второй на этапе Кубка мира в Винтерберге

Россиянин Роман Репилов стал вторым на первом этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия). Победу одержал немец Йоханнес Людвиг. Замкнул тройку еще один немец Анди Лангенхан. Россияне Семен Павличенко и Степан Федоров стали пятым и шестым соответственно.

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Людвиг (Германия) - 1.44,732 (52,181 + 52,551)

2. РЕПИЛОВ (Россия) - 1.44,921 (52,343 + 52,578)

3. Лангенхан (Германия) - 1.44,977 (52,464 + 52,513)

4. Лох (Германия) - 1.45,029 (52,444 + 52,585)

5. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 1.45,039 (52,405 + 52,634)

6. ФЕДОРОВ (Россия) - 1.45,059 (52,466 + 52,593)...

25. АРАВИН (Россия) - 1.45,723 (52,938 + 52,785)...

31. СТЕПИЧЕВ (Россия) - 1.46,114 (52,839 + 53,275)