Наталия Гарт: "Надеюсь, что FIL согласится с решением комиссии по Демченко и Ивановой"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт надеется, что у Международной федерации санного спорта (FIL) не будет возражений против решения дисциплинарной комиссии FIL, которая не стала налагать санкции на российских участников Игр-2014 Альберта Демченко и Татьяну Иванову. Дисциплинарная комиссия FIL 2 января рассмотрела дела отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) Демченко и Ивановой. В опубликованном после окончания заседания заявлении отмечается, что дисциплинарная комиссия не смогла с полной уверенностью установить факт нарушения ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, поэтому не считает возможным накладывать какие-то санкции.

– Я надеюсь, что международная федерация согласится с решением комиссии, которая является независимой, – цитирует ТАСС Гарт. – Посмотрим, как все будет развиваться дальше, не хочу загадывать. У Татьяны и Альберта за долгие годы выступлений не было ни одной допинговой истории. Все это знают и понимают.