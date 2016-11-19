11:32 | САНИ

Альберт Демченко надеется, что его дочь успеет набрать форму к чемпионату Европы

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Главный тренер сборной России Альберт Демченко выразил надежду, что его дочь Виктория успеет набрать форму к чемпионату Европы. Турнир пройдет 5-6 января в немецком Кенигзее. 

- Перелом руки у Вики - это, в общем-то, обычный процесс, - цитирует "Р-Спорт" Альберта Демченко. - Да, конечно же обидно, но мы надеемся, что Вика после пропуска американских этапов Кубка мира восстановится достаточно быстро и в середине декабря выступит на Кубке России в Сочи. И потом успеет набрать форму к чемпионату Европы в Кенигзее.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/luge/20161119/1112434451.html

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