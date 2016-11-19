Альберт Демченко надеется, что его дочь успеет набрать форму к чемпионату Европы

Главный тренер сборной России Альберт Демченко выразил надежду, что его дочь Виктория успеет набрать форму к чемпионату Европы. Турнир пройдет 5-6 января в немецком Кенигзее.

- Перелом руки у Вики - это, в общем-то, обычный процесс, - цитирует "Р-Спорт" Альберта Демченко. - Да, конечно же обидно, но мы надеемся, что Вика после пропуска американских этапов Кубка мира восстановится достаточно быстро и в середине декабря выступит на Кубке России в Сочи. И потом успеет набрать форму к чемпионату Европы в Кенигзее.