Чемпионат мира

00:41 | Хоккей — Чемпионат мира

Звезды "Бостона" Крейчи и Пастрняк сыграют за Чехию на чемпионате мира

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Нападающие "Бостона" Давид Крейчи и Давид Пастрняк сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира. Об этом сообщил главный тренер команды Йозеф Яндач. При этом он отметил, что пока неизвестно, смогут ли они выйти на лед в матче против России​ в четверг. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, матч Чехия - Россия состоится 10 мая и начнется в 21:15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Lars Berger

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