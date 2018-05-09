Звезды "Бостона" Крейчи и Пастрняк сыграют за Чехию на чемпионате мира

Нападающие "Бостона" Давид Крейчи и Давид Пастрняк сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира. Об этом сообщил главный тренер команды Йозеф Яндач. При этом он отметил, что пока неизвестно, смогут ли они выйти на лед в матче против России​ в четверг. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, матч Чехия - Россия состоится 10 мая и начнется в 21:15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полное расписание чемпионата мира по хоккею