Звезды "Бостона" Крейчи и Пастрняк сыграют за Чехию на чемпионате мира

Нападающие "Бостона" Давид Крейчи и Давид Пастрняк сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира. Об этом сообщил главный тренер команды Йозеф Яндач. При этом он отметил, что пока неизвестно, смогут ли они выйти на лед в матче против России в четверг. (Игорь ЕРОНКО)
Напомним, матч Чехия - Россия состоится 10 мая и начнется в 21:15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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Lars Berger
Звезды "Тампы" Кучеров и Дергачев не могут пока сыграть за сборную России. Да и... без них выиграем.
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