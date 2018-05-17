Виктор Шалимов: "России надо было раньше обыгрывать Швецию и попадать на другого соперника"

Известный хоккейный ветеран, участник суперсерий Виктор Шалимов после четвертьфинального матча сборных России и Канады (4:5 ОТ) на чемпионате мира отметил, что решающую роль в матче сыграло большинство.

- Три гола из пяти нам забросили в большинстве, - сказал Шалимов. - Хотя наши ребята молодцы, старались, три раза отыгрывались, причем один раз со счета 0:2. Большинство как раз и сыграло решающую роль, когда в овертайме мы заработали удаление.

- Заслужен ли такой результат, учитывая, что мы не выиграли ни у одной сильной сборной?

- Канадцы тоже не выиграли ни у одной сильной команды. Получается как обычно, надо было раньше обыгрывать шведов, чтоб попасть на другого соперника. По стечению обстоятельств мы уже несколько раз попадали в четвертьфинале на канадцев и, кажется, с 2011 года ни разу у них не выиграли.

- Правильно ли заменили вратаря на матч с Канадой?

- Это дело тренера. Надо быть в команде, быть рядом, чтобы знать всю ситуацию. Мы же не знаем, что с Василием Кошечкиным. Может он плохо себя почувствовал или был не готов к игре, или перемандражировал, или наоборот тренеры считали, что Шестеркин посвежее после тяжелого матча со шведами. Поэтому это тренерская стезя. Они должны решать, кто будет играть.

- Четыре шайб забросили "рабочие лошадки". Где наши лидеры?

- Мое мнение, что играет команда. Раньше говорили, первая пятерка. А если у нее что-то не получалось – играла вторая пятерка или третья забивала. Разницы нет. Есть команда, двадцать два человека в заявке, а кто забивает – не важно. Главное, чтобы был результат. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Все о чемпионате мира по хоккею