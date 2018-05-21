Тристан Шервей: "Перед полуфиналом с канадцами Быков сказал мне не упускать шанс"

Нападающий сборной Швейцарии Тристан Шервей после поражения в финале чемпионата мира-2018 от шведов (2:3 Б) рассказал, что на турнире общался с бывшим главным тренером российской команды Вячеславом Быковым. По словам форварда, накануне полуфинала с Канадой (3:2) Быков просил его "играть по-взрослому" и не упускать шанс.

- Это фантастический результат. Мы довольны своим выступлением, - приводят "Известия" слова Шервея. - Я в восторге от наших побед на этом чемпионате мира. В нас немногие верили накануне турнира, но за счет командной игры, невероятной самоотдачи и сплоченности всех игроков и тренерского штаба нам удалось пройти этот непростой путь.



- Когда вы поверили, что можете зайти так далеко?



- После матча с Россией (3:4) в групповом турнире. Мы тогда проиграли, но сумели оказать серьезное сопротивление вашей команде. Потом на равных играли со Швецией (3:5). И поняли: если не будем повторять ошибок, из-за которых пропускали голы от русских и шведов, то сможем преуспеть с Финляндией и Канадой.



- За счет чего вы обыграли таких топовых соперников?



- Тренеры сказали нам плотнее играть с каждым из чужих игроков, демонстрировать быстрый хоккей, не давать пространства сопернику ни на одном участке льда, быстро доставлять шайбу в чужую зону и совершать как можно больше бросков по воротам. И как можно меньше удаляться. Нам почти полностью это удалось, к чему не были готовы другие команды.



- За час до полуфинала с Канадой вы разговаривали с Вячеславом Быковым. Можете рассказать об этой встрече?



- Да, я встретил его, когда разминался. Я знаю его еще со времен, когда был ребенком. В моем родном городе в Швейцарии он был тренером моего брата. Он сказал мне "играть по-взрослому" и не упускать шанс. Быков много сделал для швейцарского хоккея, когда играл за "Фрибург", а затем работал тренером в его детской школе. Я сам воспитанник этого клуба, и Слава часто со мной общался, занимался со мной на льду и давал много советов.

Все о чемпионате мира по хоккею в Дании - здесь