"Тампа-Бэй" поздравил сборную России с бронзой ЧМ. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

20:42 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

"Тампа-Бэй" поздравил сборную России с бронзой ЧМ

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"Тампа-Бэй" поздравил сборную России с третьим местом на чемпионате мира по хоккею-2017. Три игрока американского клуба в составе российской команды стали бронзовыми призерами - Никита Кучеров, Владислав Наместников и Андрей Василевский. Россия переиграла Финляндию в матче за третье место - 5:3.

"Поздравляем сборную России. Кучеров, Наместников и Василевский забрали домой в этом году бронзу ЧМ", - говорится в сообщении клуба в Твиттере.

Трансляция матча Россия – Финляндия

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Третье место сборной России по хоккею на ЧМ-2017 - это...
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КОММЕНТАРИИ (2)
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SportsMan

Молодцы ТБЛ! Респект! Наши парни с медалями - могли рассчитывать и на большее даже, но это хоккей. Спасибо!

21:01

spetrov

Спасибо. А мы ждем успешного выступления клуба в новом сезоне.

20:51