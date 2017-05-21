"Тампа-Бэй" поздравил сборную России с бронзой ЧМ

"Тампа-Бэй" поздравил сборную России с третьим местом на чемпионате мира по хоккею-2017. Три игрока американского клуба в составе российской команды стали бронзовыми призерами - Никита Кучеров, Владислав Наместников и Андрей Василевский. Россия переиграла Финляндию в матче за третье место - 5:3.

"Поздравляем сборную России. Кучеров, Наместников и Василевский забрали домой в этом году бронзу ЧМ", - говорится в сообщении клуба в Твиттере.

Трансляция матча Россия – Финляндия