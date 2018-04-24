Сотни людей встретили сборную Грузии после победы в третьем дивизионе чемпионата мира

Сотни людей встретили во вторник в Тбилисском международном аэропорту имени Ш. Руставели сборную Грузии по хоккею, победившую на чемпионате мира среди команд третьего дивизиона в ЮАР, сообщает ТАСС. Команда впервые с 2013 года завоевала право участия во втором дивизионе.

Среди тех, кто встречал хоккейную дружину в аэропорту, были юные хоккеисты действующих в стране детских и юношеских команд. Из аэропорта сборная Грузии и сопровождавшие ее лица направились в Министерство спорта и культуры страны, где прошел специальный прием. Министр спорта и культуры Грузии Михаил Георгадзе поздравил хоккеистов с историческим достижением.