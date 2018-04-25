Чемпионат мира

16:53 | Хоккей — Чемпионат мира

Секач не сыграет на ЧМ из-за травмы


Генеральный менеджер сборной Чехии Иржи Фишер сообщил, что несколько игроков точно не поедут с национальной командой на чемпионат мира в Данию.

Форвард "Ак Барса" Иржи Секач пропустит турнир из-за травмы руки, которую получил в плей-офф Кубка Гагарина, сообщает hokej.cz. Ожидается, что он будет восстанавливаться порядка трех недель. Также не сыграют на ЧМ форвард "Филадельфии" Якуб Ворачек и нападающий "Нью-Джерси" Павел Заха.

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Материалы других СМИ
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