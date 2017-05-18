Сборная России вышла в полуфинал ЧМ-2017, победив Чехию

Сборная России в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 победила Чехию. Шайбами в команде Олега Знарка в первом периоде отметились Дмитрий Орлов и Никита Кучеров, две результативные передачи отдал Виктор Антипин. В третьем периоде с передач Кучерова и Евгения Кузнецова (второй в матче) отличился Артемий Панарин.

Отметим, что в первом периоде получил повреждение Владислав Наместников, но форвард вернулся на лед в третьем периоде. Вратарь Андрей Василевский отразил все 27 бросков чехов.

Эта игра проходила в Париже, теперь россияне возвращаются в Кельн, где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал турнира.

Соперник сборной России по полуфиналу определится вечером в матче Канада – Германия (начало – в 21.15 по московскому времени). "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. Полуфиналы ЧМ-2017 пройдут в Кельне в субботу, 20 мая (начало - 16.15 и 20.15, время начала игр будет определено после того, как станут известны пары).

Чемпионат мира

1/4 финала

РОССИЯ – Чехия – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Орлов (Плотников, Антипин), 8:45 - 1:0. Кучеров (бол., Кузнецов, Антипин), 13:36 - 2:0. Панарин (Кучеров, Кузнецов), 53:55 - 3:0.

Вратари: Василевский - Францоуз.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 26 (8+6+12) - 27 (13+9+5).

Судьи: Верли, Лемелин.

18 мая. Париж. AccorHotels Arena. 6209 зрителей.

Трансляция матча Россия - Чехия