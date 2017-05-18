Сборная России вышла в полуфинал ЧМ-2017, победив Чехию

Сборная России в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 победила Чехию. Шайбами в команде Олега Знарка в первом периоде отметились Дмитрий Орлов и Никита Кучеров, две результативные передачи отдал Виктор Антипин. В третьем периоде с передач Кучерова и Евгения Кузнецова (второй в матче) отличился Артемий Панарин.
Отметим, что в первом периоде получил повреждение Владислав Наместников, но форвард вернулся на лед в третьем периоде. Вратарь Андрей Василевский отразил все 27 бросков чехов.
Эта игра проходила в Париже, теперь россияне возвращаются в Кельн, где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал турнира.
Соперник сборной России по полуфиналу определится вечером в матче Канада – Германия (начало – в 21.15 по московскому времени). "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. Полуфиналы ЧМ-2017 пройдут в Кельне в субботу, 20 мая (начало - 16.15 и 20.15, время начала игр будет определено после того, как станут известны пары).
Чемпионат мира
1/4 финала
РОССИЯ – Чехия – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Орлов (Плотников, Антипин), 8:45 - 1:0. Кучеров (бол., Кузнецов, Антипин), 13:36 - 2:0. Панарин (Кучеров, Кузнецов), 53:55 - 3:0.
Вратари: Василевский - Францоуз.
Штраф: 10 - 6.
Броски: 26 (8+6+12) - 27 (13+9+5).
Судьи: Верли, Лемелин.
18 мая. Париж. AccorHotels Arena. 6209 зрителей.
Бэн Джойс
Латвия с 8-го по 10-е. Вместе с немцами и белорусами, например. Латвия с 8-го по 10-е. Вместе с немцами и белорусами, например. 7-е швейцары.
20:42
fifa_guru
pashkent76 пускай встречаются в Бельгии)
20:41
Совхоз "20 лет без побед"
Видел тут форумных русофобов и подпиндостников. Шли стройными рядами к ближайшему водоёму,с веревками и грузом. А Бенджамин, видимо на ходу дописывает, последнее "прости.."
20:40
pashkent76
Да...Ну сегодня они умылись. Мне кажется, кажется, что сегодня день на таких сюрпризах (США) не закончился. Через полчаса Канада. Вот не думал, что за Германию буду не то что болеть, удачи пожелать. Хотя шансиков мало, да и если наши не сыграют с Канадой, то найдутся сразу,"Да если бы, да вот подфартило..." Тоже не понимаю таких. Сами то что умеют, наверное запаха пота в спортзале даже не нюхали.. И вот интересно, Канадцы выиграют, нам ехать в германию или им во францию. гоняют туда сюда
20:39
бронепоезд
Бэн Джойс Дак какое место в твоём рейтинге сборной Латвии отведёшь,ванга .ренова.
20:39
Бэн Джойс
Нищ, дрищ, живу с мамкой Бэн Джойс это и есть Чмока. Капитана Гранта обсмотрелся олигофрен. Айртон, Бэн Джойс это всё оттуда.------------------------------Наверно думаешь, что шибко умный и всех тут раскусил? А ведь Смоук тем временем, назвавшись Айртоном развёл тебя (и тебе подобных) как лошка )) Хотя, почему "как"? Лошок ты и есть ватноголовый ))
20:34
бронепоезд
Нищ, дрищ, живу с мамкой Бэн Джойс это и есть Чмока. Капитана Гранта обсмотрелся олигофрен. Айртон, Бэн Джойс это всё оттуда. 20:17------------Да не,стилистика разная,но в плане сравнений с героями книги 100% попадание.
20:24
spetrov
Наших игроков и болельщиков с победой! Смотрим дальше.
20:21
бронепоезд
pashkent76 Ты спросил,я ответил,хотя я и так догадывался,что вопрос по ошибке был,но всё же мало ли что.
20:20
Нищ, дрищ, живу с мамкой
Бэн Джойс это и есть Чмока. Капитана Гранта обсмотрелся олигофрен. Айртон, Бэн Джойс это всё оттуда.
20:17
pashkent76
бронепоезд... да знаю что не я, "Я" нечаянно написал. один глаз в телевизоре, другой в ноуте. Просто интересно, было, что за личность, за которого столько разговору, хотя догадался...
20:15
Свинству Бой!
Ооооооо! Ээээээстоннннннские алкаши с заблеванного диванчика повставали. Даже видел тута их начальника наймита бушлата из лифчика.
20:12
xxx5
Молродцы парни !!! Удалений бы поменьше, а так все неплохо !!!
20:11
pashkent76
Про хоккей... Сидят два друга пива пьют, за жизнь беседуют: — А от как же ты свою приучил хоккей смотреть? — Я вот своей сказал, сколько шайб наши забьют канадцам, столько палок я ей кину. Конечно не думал, что наши выиграют с таким счетом, но моя смотрела не отвлекаясь...
20:11
бронепоезд
pashkent76 Чмока не ты,успокойся.Есть на этом ресурсе индивидиум RusSuck(он же Айртон и т.д),которому всё равно кто выйграет,лишь бы только не русские(русофоб кастрюлеголовый).
20:10
ростовский свин
интуиция подсказывает что немцы упрутся - у них действительно неплохая команда , швейцария - швеция - розанов хорошо сказал про шведов - угрюмые викинги - обычно своего не упускают в игре с командами слабее, но швейцарцы уже не первый год удивляют...интересно.
20:08
inspire
shvedero есть такая фраза.. Против системы не попрешь, одного желания маловато будет.. У канадцев СИСТЕМА, которая не по зубам тренерскому штабу сборной России... =============== в целом с этим трудно не согласиться, но Купер далеко не лучший представитель их СИСТЕМЫ, да и исходный материал у него сейчас похуже ...
20:04
SSNA7
Бэн Джойс SportsMan Ну так и есть, согласно градации на сегодняшний день: Канада, Россия, Швеция, Финляндия.-------------------------------------Я фигею с таких ватанов как ты и прочие сабзеры. У вас броня вместо мозгов )) 1. Канада 2-3. Швеция/США 4. Финляндия 5. Россия 6. Чехия.________Сам придумал, или чмока подсказал?
20:02
бронепоезд
Бэн Джойс-----Какое место сборная шпрот занимает по этому рейтингу,а Беня?
19:59
pashkent76
жалко, зрителей маловато было.
19:58
aleksrusx
Бэн Джойс Я фигею с таких ватанов как ты и прочие сабзеры. У вас броня вместо мозгов )) 1. Канада 2-3. Швеция/США 4. Финляндия 5. Россия 6. Чехия --------------- ты просто дэ бил или тварь продажная? пить меньше надо!
19:54
fifa_guru
надеюсь немцы первый период протерпят. а там Драйзатль войдет в кураж и напихает Канаде)))
19:54
mitchelll
Истины ради...Чехи с такой игрой в любом раскладе за пределами четвёрки
19:54
$n10nep$
$n10nep$ Чтобы наши обыграли канадцев, нужно за 30 секунд успеть сто раз сказать "чевапчичи". 19:52
19:52
бронепоезд
SSNA7 Чмока сейчас стоит в коленно-локтевой позе,хотя ты прав у буков.
19:52
pashkent76
Доминик Гашек: "Россияне будут атаковать, мы можем застать их врасплох острой контратакой и победить, например, со счетом 2:1." Хе-хе
19:52
$n10nep$
Чтобы наши обыграли канадцев, нужно за 30 секунд успеть сказать чевапчичи.
19:52
mitchelll
Бэн Джойс Прочитал рейтинг...Вот мой: Бургер+Кока-Кола+блины с кленовым сиропом=двухдневная диарея...
19:51
shvedero
есть такая фраза.. Против системы не попрешь, одного желания маловато будет.. У канадцев СИСТЕМА, которая не по зубам тренерскому штабу сборной России... Декласс немцев колосальный .
19:51
gibson
shvedero, ты уверен, что Канада так легко пройдет немцев?:-)
19:49