Сборная Германии обыграла Корею

Сборная Германии обыграла сборную Кореи в матче группового этапа чемпионата мира​ – 6:1. По три очка в этой встрече набрали Леон Драйзайтль и Янник Зайденберг.

Немцы занимают четвертое место в группе B, корейцы – последние.

Чемпионат мира

Группа B

Германия – Корея – 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Голы: Драйзайтль – 2 (бол., Плахта, Я. Зайденберг), 10:02 – 1:0. Элиц – 2 (бол., Плахта, Я. Зайденберг), 20:41 – 2:0. Хагер – 3 (Хольцер, Драйзайтль), 29:27 – 3:0. Тиффельс – 1 (Михелис), 34:42 – 4:0. Элиц – 3 (Кахун, Драйзайтль), 48:37 – 5:0. Я. Зайденберг – 2 (бол., Плахта), 52:33 – 6:0. Ким Сан Ук – 1 (Ан Джин Хви), 57:01 – 6:1.

Вратари: Тройтле – Далтон.

Штраф: 28 – 18.

Броски: 42 (14+15+13) – 26 (8+7+11).

Судьи: Гржибик, Каукокари.

9 мая. Хернинг. Йюске-банк-боксен.

Все о чемпионате мира по хоккею