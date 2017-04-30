Сборная Чехии отцепила Кашпара и Секача от состава на ЧМ-2017

Тренерский штаб сборной Чехии объявил предварительный состав на чемпионат мира-2017. Турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Отметим, что от команды были отцеплены защитник Якуб Киндл, нападающие московского "Динамо" Лукаш Кашпар и "Ак Барса" Иржи Секач.

Расширенный состав сборной Чехии выглядит следующим образом:

Вратари: Петр Мразек, Доминик Фурх, Павел Францоуз;

Защитники: Радко Гудас, Михал Кемпни, Ян Коларж, Якуб Ержабек, Томаш Кундратек, Радим Шимек, Якуб Крейчик, Либор Шулак, Ян Рутта.

Нападающие: Якуб Ворачек, Томаш Плеканец, Давид Пастрняк, Ян Коварж, Томаш Зогорна, Лукаш Радил, Роман Хорак, Роман Червенка, Михал Бирнер, Михал Ржепик, Петр Врана, Робин Ханзл, Якуб Лев, Петр Холик, Томаш Гика.

Команда Чехии сыграет в одной группе со сборными Канады, Финляндии, ШВейцарии, Белоруссии, Норвегии, Франции и Словении.