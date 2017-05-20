Россия – без финала ЧМ-2017. Знарок снова проиграл Канаде

Сегодня. Кельн. Канада - Россия - 4:2. Сборная России в полуфинале чемпионата мира проиграла Канаде, ведя 2:0 перед третьим периодом. Фото REUTERS

Сборная России в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 проиграла Канаде - 2:4.

Во втором периоде россиянам удались две блестящие комбинаций: отличились Евгений Кузнецов и Никита Гусев. В третьем периоде канадцы смогли отыграться и выйти вперед благодаря шайбам Марка Шайфли, Натана Маккиннона и Райана О'Райлли, а Шон Кутюрье забросил шайбу в пустые ворота.

Для главного тренера сборной России Олега Знарка это третье поражение в играх с Канадой после финала ЧМ-2015 и полуфинала Кубка мира-2016.

Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.

Чемпионат мира

1/2 финала

Канада – РОССИЯ – 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Голы: Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 - 0:1. Гусев (бол., Шипачев, Панарин), 34:50 - 0:2. Шайфли (бол., Маккиннон, Парэйко), 40:17 - 1:2. Маккиннон (Конекны), 55:07 - 2:2. О`Райлли (Матесон), 56:58 - 3:2. Кутюрье (п.в., О`Райлли, Парэйко), 58:53 - 4:2.

Вратари: Пикар - Василевский (58:25 - 58:53, 59:15).

Штраф: 10 - 22.

Броски: 38 (7+12+19) - 28 (11+12+5).

Судьи: Лемелин, Штрикер.

20 мая. Кельн. LANXESS arena.

Трансляция матча Канада - Россия