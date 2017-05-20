Россия – без финала ЧМ-2017. Знарок снова проиграл Канаде

Сборная России в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 проиграла Канаде - 2:4.
Во втором периоде россиянам удались две блестящие комбинаций: отличились Евгений Кузнецов и Никита Гусев. В третьем периоде канадцы смогли отыграться и выйти вперед благодаря шайбам Марка Шайфли, Натана Маккиннона и Райана О'Райлли, а Шон Кутюрье забросил шайбу в пустые ворота.
Для главного тренера сборной России Олега Знарка это третье поражение в играх с Канадой после финала ЧМ-2015 и полуфинала Кубка мира-2016.
Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.
Чемпионат мира
1/2 финала
Канада – РОССИЯ – 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы: Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 - 0:1. Гусев (бол., Шипачев, Панарин), 34:50 - 0:2. Шайфли (бол., Маккиннон, Парэйко), 40:17 - 1:2. Маккиннон (Конекны), 55:07 - 2:2. О`Райлли (Матесон), 56:58 - 3:2. Кутюрье (п.в., О`Райлли, Парэйко), 58:53 - 4:2.
Вратари: Пикар - Василевский (58:25 - 58:53, 59:15).
Штраф: 10 - 22.
Броски: 38 (7+12+19) - 28 (11+12+5).
Судьи: Лемелин, Штрикер.
20 мая. Кельн. LANXESS arena.
Марио66
Весёлый©, мимими.
19:40
Последний Легион
Новоуепинни __________________________ Мда-аа..Чет немного грустно стало... Где поколение победителей? Харламовы, Якушевы, Макаровы, Мальцевы... Ау-уу?...
19:39
spetrov
Весёлый©, в чем, в чем, а в длине языка с тобой спорить не собираюсь. Ты победил.
19:38
Весёлый©
азазаз
19:36
Новоуепинни
Последний Легион Новоуепинни _____________________________ Ну Быков, на ошибках, думаю учится. 19:31 -------------------------------- Где? В КХЛ, в СКА? Бгг, там вон щас и Знарок чемп выиграл, когда вся лига и все судейки под него заточены )) Не смеши, все эти Быковы и Захаркины - раздутые прессой типа СЭ посредственности. Захаркин - самый наглядный пример с Уфой ))
19:35
Весёлый©
Марио66 ___ Говорил же!) (тибя тож лублю, даже больше, чем sпетрова).
19:35
pashkent76
....кто придумал спорт людей объединяет...
19:35
Thomas_Boy_
Весёлый© ________ Ты все время забываешь, что я Патриот. Для меня в этом мире существуют только Кумиры и враги. Остальное мне не надо. ____ Поздравляю тебя с победой.____________ Рано. В марте 2018 поздравишь. Но я рад, что в победе ты не сомневаешься. Я тоже.
19:35
Lyuk
Очень хотелось чтобы Россия наконец-то победила Канаду. Увы.. У Третьяка теперь один выход - выгнать нафиг из КХЛ все иностранные клубы, запретить легионеров и своих ни в какую НХЛ не пускать под угрозой обвинения в предательстве Родины.
19:35
Thomas_Boy_
.
19:33
Thomas_Boy_
skua _________ Кто мешал Кузнецову стоять на коньках, а не влетать во вратаря ? ___________ Это 5.))) Действительно, ну кто ему мешал? Он же вообще на крайняк взлететь мог! Они прижимались к своим воротам потому, что весь третий период их держали в меньшинстве. И минимум пара удалений были совершенно левыми. Минимум. И это факт неоспоримый.
19:33
Упёртый русский
В третьем периоде судьи сделали игру - 4 удаления подряд и ни одного у кэнаков - тяжелый удар для любой команды. С Кузей однозначно нарушения не было - пущай судьи читают правила. Почему не удалили кэнака, сломавшего Гаврикова? Он тоже упал и по инерции воткнулся в заща и СЛОМАЛ его! Где был свисток, алло?
19:33
Марио66
Весёлый, чёт сейчас лень смотреть, но если еще окажется, что Мич играл в клубе в одном звене с Макди, то я вообще не удивлён, что паря смог себя проявить, когда некста держало по три игрока соперника, а марнера только сила трения.
19:32
Весёлый©
Электросталец весел, Кучер растворился? ___ Я за Марнера в основном.
19:32
spetrov
Весёлый©, я действительно могу надеяться на то, что свой мальчишеский задор и либидо ты как-то урезонишь? Это будет каким-то чудом, откровенно говоря. Обычно дети стремяться непременно с ним ознакомить всех окружающих.
19:32
Весёлый©
Thomas_Boy_. Ты все время забываешь, что я Патриот. Для меня в этом мире существуют только Кумиры и враги. Остальное мне не надо. ____ Поздравляю тебя с победой.
19:31
Последний Легион
Новоуепинни _____________________________ Ну Быков, на ошибках, думаю учится.
19:31
Электросталец
весел, Кучер растворился?
19:31
skua
Thomas_Boy_ Кто их тянул ? Все удаления по делу как с одной стороны так и с другой. Кто мешал Кузнецову стоять на коньках, а не влетать во вратаря ? Чистое удаление. Никто не заставлял прижиматься в третьем периоде к своим воротом. Понятно, что отсюда и удаления. Играли бы они как в первом или втором, Канад бы не вернулась в игру. Канада включилась, а Россия не была к этому готова.
19:29
Новоуепинни
Последний Легион Vagin __ Быкова надо ставить. Он выиграет ОИ-18. Вячеслав Аркадьевич добро пожаловать! __________________________________________________ Вот насчёт Быкова я тоже согласен. Хороший тренер. 19:26 ------------------------------- Мне тоже понравилось как он на ОИ натренировал! И вторая его половинка Захаркин тоже крутой! Уфу аж в плов не пустил, гы
19:29
Весёлый©
Электросталец легион, он регбийный парикмахер ___ Пруф или я?!
19:29
Марио66
#бизыспаситероссею
19:28
Thomas_Boy_
Весёлый©\ ___ Ты знаешь, кому звонить, когда знакомые твоей дочки выносят ээээ.! __________ Так-то нет у меня знакомых дочки. Потому и звонить мне некому. У меня и телефона нет. Ты все время забываешь, что я Патриот. Для меня в этом мире существуют только Кумиры и враги. Остальное мне не надо.
19:28
pashkent76
Мне кажется, не надо никого менять. Доработать надо. Смена тренера, и все по новой, у тут опять турнир. Отшлифовывать надо и на ошибках учиться
19:28
Весёлый©
Но водка подорожала.
19:28
Электросталец
легион, он регбийный парикмахер
19:27
Весёлый©
Марио66 ___ Вы это прератите! (с)
19:27
mallwen
Сборная страны с менталитетом лузеров. Начинают играть хорошо и выигрывать, сами в это не верят и сливают.
19:26
Весёлый©
spetrov ___ Прости моё ничего, но к тебе никогда и никак. Прощай.
19:26
Марио66
Жесть, конечно. Хорошее было начало. Очень достойно победители "Даний" смотрелись супротив третьего состава бобров. Жаль, что недотерпели. Считаю, во многом вина на Кучерове, не сумевшего реализоаать тот кредит доверия, что ему оказали - не выложился на полную, расслабился по приезду в сборную из Тампы, не смотря на то, что его партнёры бились как львы. ЗЫ. Смешной игрочишка у Канадцев этот их 16-й нумер, избегающий силовой борьбы аки алкач будуна. Долго ржал, что за кленовый Якупов, пока комментаторы не назвали его фамилию. Так вот он какой этот северный Марнер. %)
19:26