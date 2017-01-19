Рене Фазель: "У заявки Минска и Риги на ЧМ-2021 есть шансы, но соперник у них серьезный"

Глава ИИХФ Рене Фазель отметил, что приветствует решение Белоруссии и Латвии подать совместную заявку на проведение чемпионата мира-2021. Вторым претендентом на турнир является Финляндия. Если будет выбрана заявка белорусов и латвийцев, то чемпионат примут Минск и Рига.

- Поддерживаю решение Белоруссии и Латвии о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира в 2021 году, - приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. - Определенно такое решение повышает шансы стран провести турнир, хотя соперник у Белоруссии и Латвии крайне серьезный. На конгрессе IIHF в мае нам предстоит сделать непростой выбор между Финляндией и совместной заявкой Белоруссии и Латвии.