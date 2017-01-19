Чемпионат мира

17:45 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Рене Фазель: "У заявки Минска и Риги на ЧМ-2021 есть шансы, но соперник у них серьезный"

0
0
0

Глава ИИХФ Рене Фазель отметил, что приветствует решение Белоруссии и Латвии подать совместную заявку на проведение чемпионата мира-2021. Вторым претендентом на турнир является Финляндия. Если будет выбрана заявка белорусов и латвийцев, то чемпионат примут Минск и Рига. 

- Поддерживаю решение Белоруссии и Латвии о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира в 2021 году, - приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. - Определенно такое решение повышает шансы стран провести турнир, хотя соперник у Белоруссии и Латвии крайне серьезный. На конгрессе IIHF в мае нам предстоит сделать непростой выбор между Финляндией и совместной заявкой Белоруссии и Латвии.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170119/1115130513.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ