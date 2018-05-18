Рашит Давыдов: "Некоторые вопросы по голам у меня к Шестеркину имеются"

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов в интервью "СЭ" объяснил выбор голкипера на четвертьфинальный матч чемпионата мира в Дании против Канады (4:5 ОТ). По его словам, в такой игре можно победить за счет ментальности, а не техники.

– Как считаете, Шестеркин лучше перемещается в воротах, чем Кошечкин?

– Это один из факторов, почему на матч с канадцами мы сделали выбор в пользу Игоря. Наши молодые голкиперы в этом аспекте выглядят чуть лучше, чем Василий. Но такие встречи выигрываются не техникой, а ментальностью. Возможно, Шестеркину и не хватило какой-то уверенности в себе и богатого кубкового опыта.

– Что скажете по четвертому голу канадцев? Шестеркин вновь отбил шайбу перед собой и пропустил с добивания.

– А вы вспомните, как и при каких обстоятельствах был нанесен первый бросок? Шайба вылетела из-под ног. Бросок получился резким и неожиданным. В данной ситуации вратарю было важно просто его отбить. Куда шайба отскочит, это уже не так важно. Это только со стороны кажется, что все было очень просто. А на самом деле, ситуация была очень непростая. Да, вопросы по этому моменту у меня к Игорю есть. Но они касаются не отскока, а недоработки.

Давайте немного отмотаем время назад и вспомним Кубок мира. А точнее, концовку второго периода матча с канадцами при счете 2:2. Там вообще ничего не предвещало беды – шайба была на крюке у нашего защитника. Он ее теряет в борьбе на собственном пятачке и нам забивают гол. Идем дальше. Кельн. Ведем у тех же канадцев – 2:1. Вроде бы выстояли в меньшинстве, однако в идентичной ситуации защитник упускает шайбу вблизи наших ворот и мы опять получаем гол.

Канадцы выжимают максимум из любой ситуации и дорабатывают ее до конца. Предупреждал об этом и Игорька.

– Претензии к Шестеркину по второму голу канадцев у вас есть?

– Я бы не назвал это претензиями. Некоторые вопросы по голам у меня к Игорю имеются. (Игорь ЕРОНКО)