Прогноз "Фонбет": Канада почти в финале ЧМ

19 мая сборная Канады сыграет со сборной Швейцарии в рамках полуфинала чемпионата мира по хоккею. Встреча начнется в 20.15 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают, что в финал пройдет сборная Канады. На победу команды Билла Питерса в основное время можно поставить с коэффициентом 1.35, на победу Швейцарии – с коэффициентом 6.00, на ничью – с коэффициентом 6.50. На победу канадцев с учетом овертайма и буллитов принимаются ставки с коэффициентом 1.25, на швейцарцев – с коэффициентом 4.05.

Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. 66% игроков сделали ставку на победу Канады в основное время, 28% – на победу Швейцарии, 6% – на ничью. Ставки на победу с учетом овертайма и буллитов распределились так: 98% на канадцев и всего 2% на швейцарцев.

Сколько забросят шайб?

"Фонбет" считает, что в матче будет заброшено больше 5,5 шайб. На тотал больше 5,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.85, на тотал меньше 5,5 – с коэффициентом 1.95.

Большинство клиентов "Фонбет" уверено в результативной игре. На тотал больше 5,5 поставил 81% игроков, на тотал меньше 5,5 – 19%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самая популярная ставка – на победу сборной Канады, ее выбрали 53% клиентов "Фонбет". На победу Швейцарии сделал ставку 21% игроков, на тотал больше 5,5 – 12%, на тотал больше 4,5 – 10%. На ничью в основное время поставили 4% клиентов "Фонбет".

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на победу сборной Швейцарии с форой (+2,5). Она входит в экспресс на сумму 200 000 рублей. В среднем на матч Канада – Швейцария ставят 1104 рубля.

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