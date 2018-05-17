Чемпионат мира

20:27 | Хоккей — Чемпионат мира

Павел Колобков: "Сборная России показала достойный хоккей на чемпионате мира и боролась до конца"

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Министр спорта РФ Павел Колобков после матча 1/4 финала чемпионата мира РоссияКанада (4:5 ОТ) оценил выступление российской команды на турнире.

- Этот матч с давним и принципиальным соперником был особенно напряженным. Никто из болельщиков до последней секунды не мог предположить его результат, - сказал министр. - Для наших ребят сезон действительно был тяжелым: регулярные матчи КХЛ, Еврохокейтур, Олимпиада. В таком ритме очень сложно сохранять стабильный, безошибочный результат. Но несмотря ни на что, команда показала на чемпионате мира достойный хоккей, боролась до конца.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/world/

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