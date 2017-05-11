Олег Знарок: "Мозякин не сыграет со Словакией"

Главный тренер сборной России Олег Знарок отметил, что перестановка звеньев в матче группового турнира чемпионата мира-2017 против Дании (3:0) пошла игрокам на пользу. В игре не принял участия капитан сборной Сергей Мозякин, получивший травму в предыдущей игре с Германией (6:3). В следующем поединке против Словакии он так же не сыграет.

- Доволен тем, что все забили голы после смены звеньев, - сказал Знарок. - Мозякин не сыграет со словаками. Дали ему тест сегодня, он после шестого отрезка плохо себя почувствовал. (Юрий ГОЛЫШАК, Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Россия - Дания