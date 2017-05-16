Никлас Бэкстрем: "Кузнецов и Орлов – очень хорошее усиление для сборной России"

Нападающий сборной Швеции Никлас Бэкстрем рад, что его партнеры по "Вашингтону" форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов выступают на чемпионате мира-2017. Он также назвал отсутствие Александра Овечкина серьезной потерей для России.

- Овечкин не вызван в сборную России? Жаль, что его не будет на турнире, - цитируют "Известия" Бэкстрема. - Серьезная потеря. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Рад, что Кузнецов и Орлов приехали сюда и примут участие в турнире. Это действительно очень хорошее усиление для сборной России.

Очень рад оказаться в расположении сборной Швеции, тренироваться и играть со своей командой. В матче с Данией мне удалось забить шайбу, но я намерен еще прибавить в игре перед плей-офф.

Кузнецов и Орлов дебютировали на турнире вчера, 15 мая, в матче с Латвией (5:0). Седьмой матч группового этапа ЧМ-2017 сборная России проведет с командой США сегодня, 16 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.