На матчи чемпионата мира-2018 продано 250 тысяч билетов

Болельщики приобрели на матчи чемпионата мира 2018 года, который пройдет в Дании, около 250 тысяч билетов, сообщается в пресс-релизе оргкомитета турнира. Продажа билетов на отдельные матчи стартовала 2 февраля. Менее, чем за месяц, было реализовано 250 тысяч билетов.

Самыми активными покупателями билетов, наряду с датчанами, являются любители хоккея из Швеции, Финляндии, России, Германии и Швейцарии.

ЧМ-2018 пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. Сборная России сыграет на турнире в группе A. Ее соперниками станут сборные Франции, Австрии, Белоруссии, Чехии, Швейцарии, Словакии и Швеции.