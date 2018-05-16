Майк Бэбкок: "Капризов в большом порядке, реально хорош"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкэк в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Канады отметил, что исход встречи может зависеть от игры индивидуально сильных хоккеистов, а также действий вратарей. Также специалист сказал, что в составе команды Ильи Воробьева ему нравятся защитник его "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев и форвард ЦСКА Кирилл Капризов.

Зайцев провел на турнире в Дании 7 матчей, набрав 5 (0+5) очков при показателе полезности "+5". Капризов, в свою очередь, в 7 играх отметился 8 (6+2) баллами за результативность при показателе полезности "+8".

– Вы уже смотрели матчи сборной России. Кто из игроков вам больше всего понравился?

– Зайцев. Он ведь у меня играет. Ну, и как зовут этого молодого парня под номером "7"?

– Кирилл Капризов. Он проспект "Миннесоты".

– Вот он тоже в большом порядке. Реально хорош. Вообще, в командах уровня плей-офф полно талантливых парней. И кто лучше воспользуется этими талантами, у кого лучше всех сыграют вратари – тот в итоге и победит. На самом деле разрыв между командами, вышедшими в плей-офф, очень небольшой. Я жду сюрпризов.

– Вам не кажется, что Зайцев на чемпионате мира играет сильнее, чем играл в этом сезоне в "Торонто"?

– Разве он плохо играл за "Торонто"? По мне – провел хороший сезон. Он получил травму и, когда восстановился, играл не так хорошо, как до повреждения. Но все равно сезон у него получился хорошим. Он отличный хоккеист. Он ненавидит проигрывать или кому-то в чем-то уступать. Он хорошо обращается с шайбой, умеет создавать моменты партнерам, у него хороший бросок. Мы не использовали его в большинстве в этом году, просто потому что… Но он – хороший игрок. (Игорь ЕРОНКО)

"СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Канада. Встреча состоится завтра, 17 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени.

Полная версия интервью Майка Бэбкока



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