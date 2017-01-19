Чемпионат мира

18:48 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Латвия и Белоруссия могут ввести безвизовый режим на время проведения ЧМ-2021

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Мэр Риги Нил Ушаков не исключил, что Латвия и Белоруссия могут установить безвизовый режим на время проведения чемпионата мира 2021 года. Ранее стало известно, что Рига и Минск подали совместную заявку на проведение турнира.

– Учитывая шаги, которые Белоруссия делает навстречу Евросоюзу, к 2021 году безвизовый режим не выглядит фантастическим, – цитирует ТАСС Ушакова. – Совместная заявка – это не только спортивный ход, но и важный шаг в отношениях между Европейским союзом и Белоруссией. Будем держать кулачки, чтобы наша заявка выиграла, нам вместе удалось бы провести турнир на высоком уровне.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3955532

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