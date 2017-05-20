Колтон Парэйко: "Конечно, Россия была самым сложным соперником на ЧМ"

Защитник сборной Канады Колтон Парэйко после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 с Россией (4:2) лестно отозвался о команде Олега Знарка, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Эта игра была особенной и не похожей ни на одну другую, – сказал Парэйко. – Понятно, что нам пришлось тяжело, поскольку русские повели со счетом 2:0. Тут им надо отдать должное – голы они нам забили красивые. Но и мы не пали духом, не стали отступать от плана на игру и, в конце концов, своего добились. Мне вообще нравится играть за сборную, хорошая атмосфера, отличный коллектив. А если еще и результат хороший, то вообще все здорово.

– Матч с Россией был для вас самым сложным на турнире?

– Конечно. Соперник был хорош, контролировал шайбу, быстро бежал в атаку и сделал нашу жизнь непростой. Во втором перерыве мы говорили в раздевалке о том, что надо придерживаться выбранного ранее плана, и все придет. Нам очень помог гол в начале третьего периода, после него мы поверили в себя. Если говорить обо мне и Власике, с которым я выходил в одной паре, то перед нами стояла задача сдержать тройку Кузнецова. С ним и с Панариным управиться сложно, и не всегда у нас против них получилось. Это отличные игроки, что и говорить.

Трансляция матча Канада - Россия