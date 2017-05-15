Чемпионат мира

19:24 15 мая | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Итальянцы забили в свои ворота самый нелепый гол чемпионата мира

0
0
0
0
9

Сборная Италии уступила команде Дании (0:2) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017, из-за чего лишилась шансов сохранить прописку в элитном дивизионе. Сборная проиграла все семь матчей и набрала одно очко.

Отметим, что второй гол в этой встрече итальянцы забили себе сами. Защитник Александр Эггер получил шайбу у своих ворот, которые на тот момент были уже пустыми, споткнулся и упал. В падении игрок клюшкой переправил шайбу в свои ворота.

"СЭ" вел трансляцию матча

0
0
0
0
9
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

БигБосс

И это игрок сборной страны? Тьфу.

09:00

YurovTheBest

уровень!

21:47 15 мая

Платошкин Андрей

daedal или автогол))) Я правда не знаю бывает ли такая ставка на хоккей. В футбике коэффициент очень неплохой.

21:40 15 мая

daedal

фора (-1.5) стояла у него ))))))

21:28 15 мая

delacrua

да это брат касаткиной. та тоже на ровном месте сегодня вылетела из сетки турнира.

19:33 15 мая

ttc

А может все таки забили курьезный гол датчане?

19:32 15 мая

Якут Хан

Что они тут вообще делали без Буффона?)) Потому и вылетели))

19:31 15 мая

Пух

И смех и грех

19:29 15 мая

Andrewxyz

Ну и лошара)))

19:29 15 мая