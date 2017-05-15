Итальянцы забили в свои ворота самый нелепый гол чемпионата мира

Сборная Италии уступила команде Дании (0:2) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017, из-за чего лишилась шансов сохранить прописку в элитном дивизионе. Сборная проиграла все семь матчей и набрала одно очко.
Отметим, что второй гол в этой встрече итальянцы забили себе сами. Защитник Александр Эггер получил шайбу у своих ворот, которые на тот момент были уже пустыми, споткнулся и упал. В падении игрок клюшкой переправил шайбу в свои ворота.
БигБосс
И это игрок сборной страны? Тьфу.
09:00
YurovTheBest
уровень!
21:47 15 мая
Платошкин Андрей
daedal или автогол))) Я правда не знаю бывает ли такая ставка на хоккей. В футбике коэффициент очень неплохой.
21:40 15 мая
daedal
фора (-1.5) стояла у него ))))))
21:28 15 мая
delacrua
да это брат касаткиной. та тоже на ровном месте сегодня вылетела из сетки турнира.
19:33 15 мая
ttc
А может все таки забили курьезный гол датчане?
19:32 15 мая
Якут Хан
Что они тут вообще делали без Буффона?)) Потому и вылетели))
19:31 15 мая
Пух
И смех и грех
19:29 15 мая
Andrewxyz
Ну и лошара)))
19:29 15 мая