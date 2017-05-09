Илья Воробьев: "Мозякин чувствует себя намного лучше"

Тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о состоянии капитана национальной команды Сергея Мозякина. Повреждение форварду нанес нападающий сборной Германии Патрик Хагер во вчерашнем матче чемпионата мира по хоккею-2017 (6:3). После атаки соперника россиянин неудачно приземлился на лед. Хагер за фол получил матч-штраф. Капитан сборной России покинул площадку с посторонней помощью и отправился в раздевалку.

– Был толчок сзади, Мозякин ударился головой об лед, – сказал Воробьев в эфире программы "Все на хоккей". – Сделали МРТ. Обследование не выявило сотрясения. Сергей чувствует себя намного лучше. Посмотрим, как будет работать под нагрузками. Сегодня мы ездили на мемориал, завтра – тренируемся в штатном режиме.

Следующий соперник россиян – сборная Дании. Матч Россия – Дания пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.