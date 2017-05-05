Илья Сорокин: "Ничего страшного в статусе второго или третьего номера нет"

Вратарь ЦСКА и сборной России Илья Сорокин считает, что нет ничего страшного в том, что его назвали лишь вторым номером национальной команды.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Первый матч турнира сборная России проведет против команды Швеции в Германии сегодня. Ранее тренер вратарей россиян Рашит Давыдов заявил, что первым номером сборной будет Андрей Василевский.

- Нет, конечно, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина". - Наоборот. Чемпионат мира - большой турнир, в таких ставка всегда делается на одного вратаря. Два остальных должны быть готовы в любой момент выйти, поддержать, помочь основному. Ничего страшного в статусе второго или третьего номера нет. Надо радоваться, что я вообще сюда попал и имею шанс сыграть.

Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.