Чемпионат мира

22:55 | Хоккей — Чемпионат мира

Игорь Никитин: "Удаления Андронова - это игровые моменты, а не дисциплина"


Тренер сборной России Игорь Никитин после поражения от сборной Канады (4:5 ОТ) рассказал, в чем была причина удалений Сергея Андронова.

- Что скажете об игровой дисциплине? Много удалений от матча к матчу - по два раза удалился тот же Андронов?

- Не думаю, что у вас есть к нему претензии по игровой дисциплине. Может, усталость сказалась. Это игровые моменты, а не дисциплина.

- Есть такое чувство, что победа над канадцами была близка?

- Всегда оно есть, - сказал Никитин. (Игорь ЕРОНКО)

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http://www.sport-express.ru/hockey/world/

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