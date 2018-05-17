Игорь Никитин: "Удаления Андронова - это игровые моменты, а не дисциплина"

Тренер сборной России Игорь Никитин после поражения от сборной Канады (4:5 ОТ) рассказал, в чем была причина удалений Сергея Андронова.

- Что скажете об игровой дисциплине? Много удалений от матча к матчу - по два раза удалился тот же Андронов?

- Не думаю, что у вас есть к нему претензии по игровой дисциплине. Может, усталость сказалась. Это игровые моменты, а не дисциплина.

- Есть такое чувство, что победа над канадцами была близка?

- Всегда оно есть, - сказал Никитин. (Игорь ЕРОНКО)

Все о чемпионате мира по хоккею