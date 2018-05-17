Игорь Никитин: "Удаление в овертайме? Никогда не пересматриваю моменты"

Тренер сборной России Игорь Никитин после поражения от сборной Канады (4:5 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира сказал, что он не пересматривал на повторе момент с удалением Кирилла Капризова в овертайме.

- Эпизод в овертайме пересмотрели - было удаление?

- Лично я никогда не пересматриваю моменты, потому что ничего нельзя уже изменить.

- Какие планы по наложению были на этот матч?

- У меня были две пары, которые могли играть против Макдэвида. Они это и делали. При "пять на пять" они достаточно продуктивно сработали, - сказал Никитин (Игорь ЕРОНКО).

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