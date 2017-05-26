Игорь Никитин: "Киселевич достойно сыграл на чемпионате мира-2017"

Тренер сборной России Игорь Никитин не был удивлен игрой защитника Богдана Киселевича на чемпионате мира-2017. По словам специалиста, хоккеист достойно проявил себя на мировом первенстве. Напомним, что национальная команда завоевала бронзовые медали, переиграв Финляндию (5:3) в матче за третье место.

- Вас не удивил Киселевич на чемпионате мира? - вопрос Никитину.

- Меня не удивил.

- Может, он удивил Знарка?

- Он опытный тренер и не берет в сборную случайных людей. То, что Киселевич сыграл достойно, – это однозначно. Он долго к этому шел. Сейчас ему тоже нужно выдержать этот пресс, удержать уровень и шагнуть дальше.

- Вы подключили к национальной команде Блажиевского, Науменко. Это ваше влияние на Знарка?

- Конечно, без моего влияния здесь не обошлось, но оно ограничено. Есть главный тренер, скаутский отдел, менеджеры, поэтому здесь не было никакого блата. Эти ребята, может быть, провели неоднозначный сезон в ЦСКА. Но одно дело проводить его в команде, которая не попадает в плей-офф, и в той, у которой каждый матч как последний. Для них здесь была хорошая школа. Да и в сборной вопросов к ним тоже не было. (Игорь ЕРОНКО)