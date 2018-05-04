Игорь Кравчук: "Думаю, "Тампа" пройдет "Бостон"

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук, в прошлом – известный защитник "Эдмонтона" и "Оттавы", который работал скаутом по Северной Америке в штабе Зинэтулы Билялетдинова, поделился соображениями о сборной России, которая разгромила Францию со счетом 7:0 в первом матче чемпионата мира. Также он выразил мнение по поводу возможного усиления команды из НХЛ.

– Что скажете о сборной России?

– Конечно, не хватает Панарина, Проворова, Ковальчука, Бобровского. Варламов тоже травмирован. Потери ощутимы, но у нас молодежь себя хорошо показала в КХЛ и на Олимпиаде. Думаю, у Воробьева достаточно боеспособный коллектив, который сможет прилично выступить на турнире.

– Кого хотели бы увидеть в сборной России – Малкина или Овечкина?

– Это абсолютно разноплановые игроки. Трудно сказать, кого хочу видеть в сборной России. Приедет тот, кого бог пошлет в этой ситуации. Вы сами видели, в серии "Вашингтон" – "Питтсбург" равный хоккей. Надеюсь, без травм обойдется с обеих сторон. Из "Кэпиталз" просто приедет больше игроков.

– Что о них скажете?

– Пристально слежу за Орловым. Он значительно прибавил по сравнению с прошлым сезоном и Кубком мира. Дмитрий играет настолько грамотно, агрессивно и уверенно, показывает очень хороший хоккей. Кузнецов и Овечкин – лидеры команды и решают судьбу матчей.

– А что касается другой пары на "Востоке"?

– "Тампа" идет очень прилично, и, думаю, обыграет "Бостон", хотя в хоккее случается разное. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Россия - Франция

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