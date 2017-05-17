Харийс Витолиньш: "Василевский в воротах, Миронов играть не будет"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Чехии заявил, что ворота команды будет защищать Андрей Василевский. Защитник Андрей Миронов пропустит третий матч кряду.

– Василевский в воротах, Миронов играть не будет. Здесь жарко, лед хуже, чем в Кельне, – сказал Витолиньш. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Матч сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия