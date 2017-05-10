Харийс Витолиньш: "Лучше переехать в Париж и играть с французами, чем остаться здесь и попасть на чехов"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш перед тренировкой национальной команды в преддверии матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Дании высоко оценил действия нападающих Никиты Кучерова и Никиты Гусева. Также специалист рассказал о турнирных перспективах национальной команды, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Тревожит, что игроки уезжают в Северную Америку?

– Конечно, тревожит. Сейчас надо сыграть на этом турнире, а потом посмотрим, как у кого пойдет сезон. Возможно, кто-то вернется. Конечно, к Олимпиаде у нас есть костяк, который мы не изменим.

– Предпочитаете игроков, остающихся в КХЛ, новоиспеченным энхаэловцам?

– Мы выбираем, исходя из того, кто лучше выглядит сейчас. Кто сильнее на данный момент.

– Довольны Кучеровым?

– Видно, что немножко нервничает. Иногда шайба соскакивает, но моменты были. Однако он и Никита Гусев забивали голы.

– У Ткачева такая же ситуация?

– У всех такая ситуация. Когда счет 10:1, и ты не забиваешь, начинаешь нервничать и играть по-простому. Мы на это не смотрим, нам нужны универсальные игроки, чтобы команда функционировала с обеих сторон.

– Тренер шведов не общается с игроками НХЛ, а вы?

– Это нормально. Неправильно звонить Овечкину, Кузнецову и Орлову и объяснять, что им надо делать. Нужно выждать момент, и уже потом обсуждать. Игры не смотрим, нам надо готовиться к своим матчам. Хорошо, что "Вашингтон" воспарил духом.

– Вероятный переезд в Париж напрягает?

– Лучше переехать в Париж и играть с французами, чем остаться здесь и попасть на чехов.

Матч Россия – Дания пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ"проведет текстовую трансляцию встречи.